Минобороны РФ показало видео пусков ракет с учений Стратегических сил

Кадры пуска ракет в ходе учений Стратегических сил. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры пусков всех ракет, состоявшихся в ходе учений Стратегических сил. В ходе манёвров глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о готовности привлекаемых сил и средств.

Напомним, в ходе мероприятий были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и "Синева". Кроме того, были совершены два вылета Ту-95мс на пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что целью учения является "отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику".