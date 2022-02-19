Минобороны РФ показало видео пусков ракет с учений Стратегических сил
Напомним, в ходе манёвров были запущены гиперзвуковые торпеды "Кинжал" и "Циркон", крылатые снаряды "Калибр" и "Искандер", а также межконтинентальные баллистические орудия "Ярс" и "Синева".
Кадры пуска ракет в ходе учений Стратегических сил. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России показало кадры пусков всех ракет, состоявшихся в ходе учений Стратегических сил. В ходе манёвров глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о готовности привлекаемых сил и средств.
Напомним, в ходе мероприятий были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и "Синева". Кроме того, были совершены два вылета Ту-95мс на пуски крылатых ракет воздушного базирования.
В свою очередь начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что целью учения является "отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику".
Ранее эксперт Виктор Литовкин назвал своевременными учения с пусками ракет под руководством Путина. Как отметил полковник в отставке, с одной стороны, Россия продолжает дипломатическую работу, а с другой — показывает возможности на случай потенциальной угрозы безопасности страны.
Кадр видео © Минобороны РФ