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19 февраля, 11:34

Путин и Лукашенко из ситуационного центра следили за пуском "Искандера" и "Циркона"

Как уточнили в пресс-службе Кремля, задачи в ходе проведения учения были выполнены в полном объёме, а все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.

<p>Александр Лукашенко и Владимир Путин наблюдают за учениями. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67814/photos/67631" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Александр Лукашенко и Владимир Путин наблюдают за учениями. Фото © Kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко из ситуационного центра Кремля следили за ходом учений Стратегических сил. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Воздушно-космические силы успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням.

Уточняется также, что в Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведён практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", а из позиционного района испытательного космодрома Плесецк запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" по полигону Кура на полуострове Камчатка.

Путин дал старт учениям Стратегических сил с пусками баллистических ракет

Путин дал старт учениям Стратегических сил с пусками баллистических ракет

Пресс-служба уточняет, что крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура. Тем временем из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера Северного флота "Карелия" выполнен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура.

"Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики", — говорится в записи.

Ранее эксперт Виктор Литовкин назвал своевременными учения с пусками ракет под руководством Путина. Как отметил полковник в отставке, с одной стороны, Россия продолжает дипломатическую работу, а с другой — показывает возможности на случай потенциальной угрозы безопасности страны.

Александр Юнашев

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