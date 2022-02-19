Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области

По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за снаряда, взорвавшегося на территории Ростовской области. Об этом сообщает СК РФ.

По данным ведомства, Вооружённые силы Украины произвели массированные обстрелы из тяжёлого вооружения вблизи границы с Россией.

"В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы", — говорится в сообщении.