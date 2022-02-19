Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области
След от снаряда, упавшего в Ростовской области. Фото © СК РФ
По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за снаряда, взорвавшегося на территории Ростовской области. Об этом сообщает СК РФ.
По данным ведомства, Вооружённые силы Украины произвели массированные обстрелы из тяжёлого вооружения вблизи границы с Россией.
"В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы", — говорится в сообщении.
По факту произошедшего Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.