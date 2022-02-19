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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 11:30
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области

След от снаряда, упавшего в Ростовской области. Фото © СК РФ

След от снаряда, упавшего в Ростовской области. Фото © СК РФ

По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за снаряда, взорвавшегося на территории Ростовской области. Об этом сообщает СК РФ.

По данным ведомства, Вооружённые силы Украины произвели массированные обстрелы из тяжёлого вооружения вблизи границы с Россией.

В Сети появились фото с места взрыва снаряда в Ростовской области
В Сети появились фото с места взрыва снаряда в Ростовской области

"В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва в Донецке
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва в Донецке

Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

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Григорий Воронцов
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