В парижской тюрьме найден мёртвым модельный агент, стоявший у истоков карьеры Шэрон Стоун

Основатель модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люк Брюнель найден мёртвым в парижской тюрьме "Санте". Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах Франции.

По данным телеканала, 74-летний Брюнель покончил жизнь самоубийством в ночь на 19 февраля. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

В конце прошлого года Брюнелю предъявили обвинения в изнасилованиях, сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. В частности, он проходил в качестве одного из обвиняемых по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который в 2019 году свёл счёты с жизнью в тюрьме после обвинений в организации проституции несовершеннолетних. По версии следствия, Брюнель занимался подбором молодых девушек для Эпштейна.

Жан-Люк Брюнель занимается модельным бизнесом с 1974 года. Его компания MC2 Model Management заявляет, что Брюнель запустил карьеры таких известных представителей индустрии, как Шэрон Стоун, Моника Беллуччи и Милла Йовович.