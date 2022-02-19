В парижской тюрьме найден мёртвым модельный агент, стоявший у истоков карьеры Шэрон Стоун
В конце прошлого года 74-летнему Жан-Люку Брюнелю предъявили обвинения в изнасилованиях, сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.
Основатель модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люк Брюнель найден мёртвым в парижской тюрьме "Санте". Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах Франции.
По данным телеканала, 74-летний Брюнель покончил жизнь самоубийством в ночь на 19 февраля. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
В конце прошлого года Брюнелю предъявили обвинения в изнасилованиях, сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. В частности, он проходил в качестве одного из обвиняемых по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который в 2019 году свёл счёты с жизнью в тюрьме после обвинений в организации проституции несовершеннолетних. По версии следствия, Брюнель занимался подбором молодых девушек для Эпштейна.
Жан-Люк Брюнель занимается модельным бизнесом с 1974 года. Его компания MC2 Model Management заявляет, что Брюнель запустил карьеры таких известных представителей индустрии, как Шэрон Стоун, Моника Беллуччи и Милла Йовович.
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