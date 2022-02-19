В Польше два человека стали жертвами сильного ветра

В Польше из-за сильного ветра погибло два человека. Об этом сообщил пресс-секретарь главного командира Государственной противопожарной службы бригадный генерал Кароль Кержковский в "Твиттере".













"В обоих случаях на машину упало дерево. Кроме того, три человека получили ранения, в том числе пожарный", — говорится в посте.

По словам Кержковского, пожарные получили более семи тысяч сообщений о поваленных деревьях и повреждённых зданиях. Наиболее сложная ситуация наблюдается в уездах Дравско, Валч и Свиноуйсьце.

Ранее, 17 февраля, пресс-служба Подразделения государственной противопожарной службы Польши заявила, что получено 65 сообщений о последствиях бури в городе Плешеве в Великопольском воеводстве. В частности, в них говорилось о сломанных крышах, проблемах с электроснабжением и непроходимости на некоторых дорогах в результате непогоды.