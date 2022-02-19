В Польше два человека стали жертвами сильного ветра
Также есть трое пострадавших. Из-за последствий прошедшей бури пожарные получили более семи тысяч сообщений о поваленных деревьях и повреждённых зданиях.
В Польше из-за сильного ветра погибло два человека. Об этом сообщил пресс-секретарь главного командира Государственной противопожарной службы бригадный генерал Кароль Кержковский в "Твиттере".
"В обоих случаях на машину упало дерево. Кроме того, три человека получили ранения, в том числе пожарный", — говорится в посте.
По словам Кержковского, пожарные получили более семи тысяч сообщений о поваленных деревьях и повреждённых зданиях. Наиболее сложная ситуация наблюдается в уездах Дравско, Валч и Свиноуйсьце.
Ранее, 17 февраля, пресс-служба Подразделения государственной противопожарной службы Польши заявила, что получено 65 сообщений о последствиях бури в городе Плешеве в Великопольском воеводстве. В частности, в них говорилось о сломанных крышах, проблемах с электроснабжением и непроходимости на некоторых дорогах в результате непогоды.
Лайф сообщал, что в Бразилии число жертв паводков и оползней возросло до 136 человек. Спасатели уже извлекли из-под завалов 24 выживших. Полицейским поступили заявления о 216 пропавших. Однако пока не известно, числятся они в списках спасённых или погибших.
Последствия бури в польском городе Плешеве, которая прошла 17 февраля. Фото © пресс-служба Подразделения государственной противопожарной службы / Roland Egiert