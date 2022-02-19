В Мюнхене началась встреча глав МИД стран "Большой семёрки"
Как сообщил японский министр иностранных дел, участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины.
Встреча глав министерств иностранных дел стран "Большой семёрки" (G7) началась в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Подробностей содержания начавшейся встречи в настоящий момент не приводится.
Отмечается, что 18 февраля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
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