Ещё один снаряд разорвался в Ростовской области у границы с Украиной

На этот раз на территорию России упал боеприпас от, предположительно, ракетной системы залпового огня "Град". О пострадавших не сообщается.

В Тарасовском районе Ростовской области неподалёку от границы с Украиной разорвался ещё один снаряд. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно, это 120-мм боеприпас от ракетной системы залпового огня "Град".