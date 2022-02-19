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19 февраля, 12:22

Ещё один снаряд разорвался в Ростовской области у границы с Украиной

На этот раз на территорию России упал боеприпас от, предположительно, ракетной системы залпового огня "Град". О пострадавших не сообщается.

<p>Снаряд, предположительно, от ракетной системы "Град" в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/don24tv?w=wall-99173315_973" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Телеканал "ДОН 24"</a></p>

Снаряд, предположительно, от ракетной системы "Град" в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / "Телеканал "ДОН 24"

В Тарасовском районе Ростовской области неподалёку от границы с Украиной разорвался ещё один снаряд. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно, это 120-мм боеприпас от ракетной системы залпового огня "Град".

Как и в первом случае, место разрыва обнаружено в районе станицы Митякинской. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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Напомним, место разрыва первого снаряда в станице Митякинской обнаружили утром 19 февраля. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Позднее в Сети появились фотографии с места происшествия.

Никита Могилев

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