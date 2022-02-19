Ещё один снаряд разорвался в Ростовской области у границы с Украиной
Снаряд, предположительно, от ракетной системы "Град" в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / "Телеканал "ДОН 24"
На этот раз на территорию России упал боеприпас от, предположительно, ракетной системы залпового огня "Град". О пострадавших не сообщается.
В Тарасовском районе Ростовской области неподалёку от границы с Украиной разорвался ещё один снаряд. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно, это 120-мм боеприпас от ракетной системы залпового огня "Град".
Как и в первом случае, место разрыва обнаружено в районе станицы Митякинской. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Напомним, место разрыва первого снаряда в станице Митякинской обнаружили утром 19 февраля. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Позднее в Сети появились фотографии с места происшествия.