ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 12:22
3807

Ещё один снаряд разорвался в Ростовской области у границы с Украиной

Снаряд, предположительно, от ракетной системы "Град" в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / "Телеканал "ДОН 24"

Снаряд, предположительно, от ракетной системы "Град" в Ростовской области. Фото © "ВКонтакте" / "Телеканал "ДОН 24"

На этот раз на территорию России упал боеприпас от, предположительно, ракетной системы залпового огня "Град". О пострадавших не сообщается.

В Тарасовском районе Ростовской области неподалёку от границы с Украиной разорвался ещё один снаряд. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно, это 120-мм боеприпас от ракетной системы залпового огня "Град".

Как и в первом случае, место разрыва обнаружено в районе станицы Митякинской. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области

Напомним, место разрыва первого снаряда в станице Митякинской обнаружили утром 19 февраля. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Позднее в Сети появились фотографии с места происшествия.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar