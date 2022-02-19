Шольц заверил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке

Вопрос о вступлении Украины в Северо-Атлантический альянс пока не рассматривается. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке, не случится в обозримом будущем", — сказал немецкий канцлер, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.