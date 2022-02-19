Шольц заверил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке
Канцлер ФРГ добавил, что в разрешении украинского кризиса и вопроса предоставления гарантий безопасности Москве следует делать упор на диалог. По его словам, дипломатии должно быть в меру.
Вопрос о вступлении Украины в Северо-Атлантический альянс пока не рассматривается. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке, не случится в обозримом будущем", — сказал немецкий канцлер, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Шольц добавил, что в разрешении украинского кризиса, а также вопроса предоставления гарантий безопасности, требуемых Москвой, следует делать упор на диалог. По его словам, дипломатии должно быть "столько, сколько возможно".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не только Россия, но и некоторые страны из блока НАТО мешают вступлению Киева в альянс. Однако назвать эти государства украинский лидер отказался, пояснив, что ему не нужны "дипломатические конфликты с соседями". Кроме того, Зеленский потребовал у НАТО систему гарантий, как у стран – участниц альянса, потому что процесс вступления Незалежной в организацию явно затягивается.
Олаф Шольц в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Фото © Kremlin.ru