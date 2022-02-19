Глава Еврокомиссии предупредила Россию о потере будущего из-за мышления "тёмного прошлого"
По мнению Урсулы фон дер Ляйен, РФ и КНР стремятся к "новой эре", пытаясь изменить существующий миропорядок. Эти страны предпочитают верховенство силы верховенству права, добавила она.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото © Twitter / Ursula von der Leyen
Россия может лишиться процветающего будущего, если сохранит мышление, основанное на "тёмном прошлом". Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мир, не веря своим глазам, наблюдает, как мы сталкиваемся с крупнейшим наращиванием войск на европейской территории со времён самых мрачных дней холодной войны", — сказала она в ходе Мюнхенской конференции.
Фон дер Ляйен заметила, что "угрозы" Москвы в отношении Киева представляют собой "вопиющую попытку" переписать правила сложившейся международной системы. По мнению главы ЕК, Россия и Китай стремятся к "новой эре", пытаясь изменить существующий миропорядок. Эти страны, считает она, предпочитают верховенство силы верховенству права, а запугивание и принуждение — самоопределению и сотрудничеству.
Ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призналась, что Евросоюз в ближайшее время не сможет заменить на СПГ поставки газа из России. Она напомнила, что в Евросоюз, практически полностью зависящий от внешних закупок, из РФ поставляется 40% всего закупаемого топлива и заменить этого поставщика быстро не выйдет.