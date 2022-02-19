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19 февраля, 11:53

Канцлер ФРГ Шольц снова отверг идею о поставке оружия на Украину

Он отметил, что Берлин и так уже оказывает Киеву финансовую помощь с 2014 года и планирует продолжать это делать ради стабилизации ситуации в стране.

<p>Олаф Шольц. Фото © ТАСС / ROPI via ZUMA Press</p>

Олаф Шольц. Фото © ТАСС / ROPI via ZUMA Press

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался от идеи поставок вооружений на Украину. Об этом он сообщил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"У Германии очень строгие правила контроля над экспортом вооружений. Если обратить на них внимание, то такие поставки с немецкой стороны были невозможны", — заявил он.

Большинство жителей Германии высказались против вступления Украины в НАТО

Большинство жителей Германии высказались против вступления Украины в НАТО

Шольц отметил, что Берлин уже оказывает Киеву финансовую помощь с 2014 года и планирует продолжать это делать ради стабилизации ситуации.

Напомним, многие западные страны уже предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, в страну прибыло уже более десяти самолётов США с боеприпасами, последние из которых приземлились в стране 13 февраля. На их борту находились в том числе заряды для гранатомётов. Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. Тем не менее власти Германии не раз заявляли, что отказываются поставлять Украине летальное оружие, зато готовы предоставить Киеву пять тысяч касок.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что безопасность в Европе возможна не вопреки, а только с Россией. Он подчеркнул необходимость выстраивать взаимоотношения путём диалога, иначе ситуация обернётся бедой.

Ирина Мусина

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