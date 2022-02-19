Канцлер ФРГ Шольц снова отверг идею о поставке оружия на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался от идеи поставок вооружений на Украину. Об этом он сообщил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"У Германии очень строгие правила контроля над экспортом вооружений. Если обратить на них внимание, то такие поставки с немецкой стороны были невозможны", — заявил он.

Шольц отметил, что Берлин уже оказывает Киеву финансовую помощь с 2014 года и планирует продолжать это делать ради стабилизации ситуации.