Канцлер ФРГ Шольц снова отверг идею о поставке оружия на Украину
Он отметил, что Берлин и так уже оказывает Киеву финансовую помощь с 2014 года и планирует продолжать это делать ради стабилизации ситуации в стране.
Олаф Шольц. Фото © ТАСС / ROPI via ZUMA Press
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался от идеи поставок вооружений на Украину. Об этом он сообщил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"У Германии очень строгие правила контроля над экспортом вооружений. Если обратить на них внимание, то такие поставки с немецкой стороны были невозможны", — заявил он.
Шольц отметил, что Берлин уже оказывает Киеву финансовую помощь с 2014 года и планирует продолжать это делать ради стабилизации ситуации.
Напомним, многие западные страны уже предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, в страну прибыло уже более десяти самолётов США с боеприпасами, последние из которых приземлились в стране 13 февраля. На их борту находились в том числе заряды для гранатомётов. Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. Тем не менее власти Германии не раз заявляли, что отказываются поставлять Украине летальное оружие, зато готовы предоставить Киеву пять тысяч касок.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что безопасность в Европе возможна не вопреки, а только с Россией. Он подчеркнул необходимость выстраивать взаимоотношения путём диалога, иначе ситуация обернётся бедой.