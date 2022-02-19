МИД Украины: Кулеба и Блинкен обсудят в Вашингтоне вопросы обороны, финансов и экономики
Также среди ключевых тем на переговорах украинского министра иностранных дел и госсекретаря Штатов указывается защита Незалежной от "агрессии" России. Встреча состоится 22 февраля.
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky, Pool
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретится в Вашингтоне с госсекретарём США Энтони Блинкеном. На переговорах они обсудят усиление обороноспособности Киева, вопросы финансов и экономики, сообщила пресс-служба украинского ведомства в "Фейсбуке".
"22 февраля в Вашингтоне Дмитрий Кулеба проведёт переговоры с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Ключевыми темами станут защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности нашего государства, обеспечение её экономической и финансовой стабильности", — говорится в сообщении.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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