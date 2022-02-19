На мобилизационные пункты ЛНР прибыло уже порядка трёх тысяч человек

Ранее соответствующий указ подписал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Согласно документу, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет нельзя покидать ЛНР.

На данный момент около трёх тысяч человек пришли в мобилизационные пункты после публикации указа главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника о проведении всеобщей мобилизации в регионе. Об этом сообщил военный комиссар ЛНР Андрей Губанов.

"После публикации указа главы ЛНР о мобилизации на мобилизационные пункты прибыло уже порядка трёх тысяч человек", — сказал журналистам Губанов.

Накануне глава ЛНР подписал указ о всеобщей мобилизации в республике. В связи с этим решением территорию региона запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Такой же указ подписал и глава ДНР Денис Пушилин.