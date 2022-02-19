На мобилизационные пункты ЛНР прибыло уже порядка трёх тысяч человек
Ранее соответствующий указ подписал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Согласно документу, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет нельзя покидать ЛНР.
На данный момент около трёх тысяч человек пришли в мобилизационные пункты после публикации указа главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника о проведении всеобщей мобилизации в регионе. Об этом сообщил военный комиссар ЛНР Андрей Губанов.
"После публикации указа главы ЛНР о мобилизации на мобилизационные пункты прибыло уже порядка трёх тысяч человек", — сказал журналистам Губанов.
Накануне глава ЛНР подписал указ о всеобщей мобилизации в республике. В связи с этим решением территорию региона запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Такой же указ подписал и глава ДНР Денис Пушилин.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
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