Глава фракции Зеленского и нардепы партии прибыли в Донбасс

В пресс-службе уточнили, что депутаты планируют провести "мониторинг ситуации с безопасностью", а также пообщаться с военными и передать ВСУ дроны.

Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с депутатами партии прибыл в зону проведения операции в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС", — говорится в её сообщении в "Телеграме".

Она отметила, что нардепы прибыли "для проведения мониторинга ситуации с безопасностью". Они планируют пообщаться с военными, а также передать закупленные накануне дроны на передовые позиции ВСУ, уточнила Палийчук.