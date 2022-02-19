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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 12:06
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Глава фракции Зеленского и нардепы партии прибыли в Донбасс

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутаты ВР. Фото © Telegram / Пресс-секретарь "Слуги народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутаты ВР. Фото © Telegram / Пресс-секретарь "Слуги народа"

В пресс-службе уточнили, что депутаты планируют провести "мониторинг ситуации с безопасностью", а также пообщаться с военными и передать ВСУ дроны.

Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с депутатами партии прибыл в зону проведения операции в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС", — говорится в её сообщении в "Телеграме".

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Она отметила, что нардепы прибыли "для проведения мониторинга ситуации с безопасностью". Они планируют пообщаться с военными, а также передать закупленные накануне дроны на передовые позиции ВСУ, уточнила Палийчук.

Ранее в Раде назвали перенос западных посольств из Киева во Львов "желанием окопаться". Депутат Дубинский предложил ограничить влияние консульств на украинскую внутреннюю политику Львовской областью. При этом пообещал следить за их "успехами".

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Ирина Мусина
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