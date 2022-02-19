Глава фракции Зеленского и нардепы партии прибыли в Донбасс
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутаты ВР. Фото © Telegram / Пресс-секретарь "Слуги народа"
В пресс-службе уточнили, что депутаты планируют провести "мониторинг ситуации с безопасностью", а также пообщаться с военными и передать ВСУ дроны.
Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с депутатами партии прибыл в зону проведения операции в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.
"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС", — говорится в её сообщении в "Телеграме".
Она отметила, что нардепы прибыли "для проведения мониторинга ситуации с безопасностью". Они планируют пообщаться с военными, а также передать закупленные накануне дроны на передовые позиции ВСУ, уточнила Палийчук.
Ранее в Раде назвали перенос западных посольств из Киева во Львов "желанием окопаться". Депутат Дубинский предложил ограничить влияние консульств на украинскую внутреннюю политику Львовской областью. При этом пообещал следить за их "успехами".