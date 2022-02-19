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19 февраля, 12:06

Глава фракции Зеленского и нардепы партии прибыли в Донбасс

В пресс-службе уточнили, что депутаты планируют провести "мониторинг ситуации с безопасностью", а также пообщаться с военными и передать ВСУ дроны.

<p>Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутаты ВР. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/ypaliychuk/124?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-секретарь "Слуги народа"</a></p>

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутаты ВР. Фото © Telegram / Пресс-секретарь "Слуги народа"

Глава пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с депутатами партии прибыл в зону проведения операции в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС", — говорится в её сообщении в "Телеграме".

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Она отметила, что нардепы прибыли "для проведения мониторинга ситуации с безопасностью". Они планируют пообщаться с военными, а также передать закупленные накануне дроны на передовые позиции ВСУ, уточнила Палийчук.

Ранее в Раде назвали перенос западных посольств из Киева во Львов "желанием окопаться". Депутат Дубинский предложил ограничить влияние консульств на украинскую внутреннюю политику Львовской областью. При этом пообещал следить за их "успехами".

Ирина Мусина

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