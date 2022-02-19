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19 февраля, 12:08

Вяльбе выложила видео с эмоциональным танцем после победы Большунова на Олимпиаде

Наш спортсмен на Играх в Пекине стал трёхкратным чемпионом, добавив к этому серебро и бронзу.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём инстаграме выложила видео эмоционального танца на Олимпиаде в Пекине.

Поводом для радости стало успешное выступление наших лыжников на Играх в Пекине и победа Александра Большунова в марафоне.

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Ранее Лайф сообщал, что лыжник Александр Большунов принёс России шестое золото на Играх в Пекине. Серебро в гонке на 30 километров забрал Иван Якимушкин.

Шамиль Гаджиев

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