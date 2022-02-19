Вяльбе выложила видео с эмоциональным танцем после победы Большунова на Олимпиаде
Наш спортсмен на Играх в Пекине стал трёхкратным чемпионом, добавив к этому серебро и бронзу.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём инстаграме выложила видео эмоционального танца на Олимпиаде в Пекине.
Поводом для радости стало успешное выступление наших лыжников на Играх в Пекине и победа Александра Большунова в марафоне.
"Отличная подготовка, характер и воля": Путин поздравил Большунова с победой в марафоне на Олимпиаде в Пекине
Ранее Лайф сообщал, что лыжник Александр Большунов принёс России шестое золото на Играх в Пекине. Серебро в гонке на 30 километров забрал Иван Якимушкин.