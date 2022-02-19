Столтенберг ушёл от ответа на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз
При этом генсек НАТО подчеркнул, что вхождение того или иного государства в состав подобных организаций зависит от желания самой страны, а окончательное решение будут принимать уже члены союза.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ушёл от ответа на вопрос, поддерживает ли он вступление Украины в Евросоюз. При этом он отметил, что в своё время сам не смог убедить принять подобное решение даже свою страну — Норвегию.
"Это не мне решать. Я на самом деле пытался убедить вступить в ЕС Норвегию (правительство которой он возглавлял в 2000–2001 годах. — Прим. Лайфа), но мне это не удалось. Поэтому я должен быть очень осторожен, когда даю советы другим", — сказал генсек альянса, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Столтенберг подчеркнул, что вступление того или иного государства в Евросоюз или НАТО зависит от желания самой страны и только члены перечисленных организаций могут решать, хотят ли они принимать их.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не только Россия, но и некоторые страны из блока НАТО мешают вступлению Киева в альянс. Однако назвать эти государства украинский лидер отказался, пояснив, что ему не нужны "дипломатические конфликты с соседями". Кроме того, Зеленский потребовал у НАТО систему гарантий, как у стран – участниц альянса, потому что процесс вступления Незалежной в организацию явно затягивается.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization