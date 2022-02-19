Столтенберг ушёл от ответа на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ушёл от ответа на вопрос, поддерживает ли он вступление Украины в Евросоюз. При этом он отметил, что в своё время сам не смог убедить принять подобное решение даже свою страну — Норвегию.

"Это не мне решать. Я на самом деле пытался убедить вступить в ЕС Норвегию (правительство которой он возглавлял в 2000–2001 годах. — Прим. Лайфа), но мне это не удалось. Поэтому я должен быть очень осторожен, когда даю советы другим", — сказал генсек альянса, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.