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Опубликовано 19 февраля 2022, 12:11

Десятки грузовых автомобилей: Пробка из фур выстроилась на погранпункте РФ в сторону Донбасса

В обратном же направлении в Россию своей очереди на эвакуацию ожидают десятки человек, среди которых в основном женщины и дети.

Пробка из фур на погранпункте на границе России и Донбасса. Видео © Telegram-канал SHOT

У контрольно-пропускного пункта Успенка на границе России и Донбасса собралась огромная пробка из фур, которые планируют попасть на территорию Донецкой Народной Республики. Кадры с места событий показывает телеграм-канал SHOT.

А вот в обратном направлении в сторону России десятки человек, среди которых в основном женщины и дети, наоборот, ждут своей очереди, чтобы их довезли до пунктов временного размещения.

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Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.

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Кадр видео © Telegram-канал SHOT

Артур Лапсаков
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