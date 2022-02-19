Десятки грузовых автомобилей: Пробка из фур выстроилась на погранпункте РФ в сторону Донбасса

В обратном же направлении в Россию своей очереди на эвакуацию ожидают десятки человек, среди которых в основном женщины и дети.

Пробка из фур на погранпункте на границе России и Донбасса. Видео © Telegram-канал SHOT

У контрольно-пропускного пункта Успенка на границе России и Донбасса собралась огромная пробка из фур, которые планируют попасть на территорию Донецкой Народной Республики. Кадры с места событий показывает телеграм-канал SHOT.