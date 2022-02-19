ЦСКА договорился об аренде полузащитника "Эвертона" Гбамена
В текущем сезоне он пять раз появлялся на поле и отметился одной голевой передачей.
Московский ЦСКА договорился об аренде полузащитника английского "Эвертона" Жан-Филиппа Гбамена. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По данным источника, договор с "Эвертоном" не будет предусматривать право выкупа игрока, а англичане будут платить большую часть зарплаты игрока. Сейчас ЦСКА согласовывает детали личного контракта с полузащитником.
Добавим, что в текущем сезоне Гбамен появлялся на поле пять раз и отметился одной результативной передачей.
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