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19 февраля, 12:28

ЦСКА договорился об аренде полузащитника "Эвертона" Гбамена

В текущем сезоне он пять раз появлялся на поле и отметился одной голевой передачей.

Московский ЦСКА договорился об аренде полузащитника английского "Эвертона" Жан-Филиппа Гбамена. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, договор с "Эвертоном" не будет предусматривать право выкупа игрока, а англичане будут платить большую часть зарплаты игрока. Сейчас ЦСКА согласовывает детали личного контракта с полузащитником.

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Добавим, что в текущем сезоне Гбамен появлялся на поле пять раз и отметился одной результативной передачей.

Обложка © ТАСС / PA Wire / PA Images

Шамиль Гаджиев

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