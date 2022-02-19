ЦСКА договорился об аренде полузащитника "Эвертона" Гбамена

Московский ЦСКА договорился об аренде полузащитника английского "Эвертона" Жан-Филиппа Гбамена. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, договор с "Эвертоном" не будет предусматривать право выкупа игрока, а англичане будут платить большую часть зарплаты игрока. Сейчас ЦСКА согласовывает детали личного контракта с полузащитником.