Глава Пентагона: США готовы разместить тысячи военных на восточном фланге НАТО
Остин добавил, что Вашингтон очень серьёзно оценивает свои обязательства перед союзниками по альянсу, железно придерживаясь пятой статьи договора НАТО о создании коллективной защиты.
Ллойд Остин. Фото © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon
Соединённые Штаты согласны при необходимости отправить ещё тысячи военных на восточный фланг НАТО. Об этом сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин в рамках своего визита в Литву.
"Мы послали дополнительные войска США на восточный фланг НАТО и готовы послать ещё тысячи военных, если только это понадобится для реагирования на ситуацию", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
Остин добавил, что США "очень серьёзно оценивает свои обязательства перед союзниками по альянсу", железно придерживаясь пятой статьи договора НАТО, которая предусматривает создание системы коллективной защиты. Он также поблагодарил Литву за "радушный приём" сотен дополнительных военных альянса, прибывших ранее в республику.
Ранее немецкий портал DPA сообщал, что НАТО повышает готовность своих сил быстрого реагирования. Срок прибытия в зону "конфликта" для них сократился более чем в четыре раза, утверждает агентство со ссылкой на источники, близкие к альянсу.