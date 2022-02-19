Глава Пентагона: США готовы разместить тысячи военных на восточном фланге НАТО

Соединённые Штаты согласны при необходимости отправить ещё тысячи военных на восточный фланг НАТО. Об этом сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин в рамках своего визита в Литву.

"Мы послали дополнительные войска США на восточный фланг НАТО и готовы послать ещё тысячи военных, если только это понадобится для реагирования на ситуацию", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Остин добавил, что США "очень серьёзно оценивает свои обязательства перед союзниками по альянсу", железно придерживаясь пятой статьи договора НАТО, которая предусматривает создание системы коллективной защиты. Он также поблагодарил Литву за "радушный приём" сотен дополнительных военных альянса, прибывших ранее в республику.