Зеленский: Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию

При этом украинский лидер назвал главным вопросом проходящей Мюнхенской конференции угрозы у границ Незалежной. По его словам, власти Киева "не реагируют на провокации".

Силы безопасности и обороны Украины полностью контролируют складывающуюся ситуацию. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский под фотографией своего прибытия в Германию на Мюнхенскую конференцию.

"Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путём", — сказано в записи Зеленского в "Инстаграме".