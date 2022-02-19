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19 февраля, 12:38

Зеленский: Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию

При этом украинский лидер назвал главным вопросом проходящей Мюнхенской конференции угрозы у границ Незалежной. По его словам, власти Киева "не реагируют на провокации".

<p>Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CaKC8okgIrE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию. Фото © Instagram / zelenskiy_official

Силы безопасности и обороны Украины полностью контролируют складывающуюся ситуацию. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский под фотографией своего прибытия в Германию на Мюнхенскую конференцию.

"Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путём", — сказано в записи Зеленского в "Инстаграме".

Он отметил, что главным вопросом проходящего в Мюнхене форума являются "угрозы у границ Украины".

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Ранее Лайф рассказывал, что глава фракции Зеленского Давид Арахамия и нардепы партии прибыли в Донбасс. В пресс-службе уточнили, что депутаты планируют провести "мониторинг ситуации с безопасностью", а также пообщаться с военными и передать ВСУ дроны.

Никита Могилев

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