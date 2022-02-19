Зеленский: Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию
Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию. Фото © Instagram / zelenskiy_official
При этом украинский лидер назвал главным вопросом проходящей Мюнхенской конференции угрозы у границ Незалежной. По его словам, власти Киева "не реагируют на провокации".
Силы безопасности и обороны Украины полностью контролируют складывающуюся ситуацию. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский под фотографией своего прибытия в Германию на Мюнхенскую конференцию.
"Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путём", — сказано в записи Зеленского в "Инстаграме".
Он отметил, что главным вопросом проходящего в Мюнхене форума являются "угрозы у границ Украины".
Ранее Лайф рассказывал, что глава фракции Зеленского Давид Арахамия и нардепы партии прибыли в Донбасс. В пресс-службе уточнили, что депутаты планируют провести "мониторинг ситуации с безопасностью", а также пообщаться с военными и передать ВСУ дроны.