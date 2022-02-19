СК России возбудил дело после подрыва авто начальника Народной милиции ДНР

Инцидент будет расследоваться по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору".

Правоохранители по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело <...> по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении.

По данным следствия, неизвестные хотели убить Синенкова и разместили в его служебной машине взрывчатку, которую позже подорвали. Преступление не удалось реализовать, так как глава Народной милиции ДНР не сел в авто.

Напомним, взрыв произошёл вечером 18 февраля на парковке возле здания Дома Правительства. На воздух взлетел УАЗ, судя по повреждениям, полученным автомобилем, детонация была достаточно сильной. Представительство ДНР в СЦКК также публиковало видео первых минут после взрыва машины. На кадрах видно пламя.