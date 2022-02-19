НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 13:04

СК России возбудил дело после подрыва авто начальника Народной милиции ДНР

Инцидент будет расследоваться по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору".

<p>Подорванный автомобиль Дениса Синенкова. Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1657629/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР</a></p>

Подорванный автомобиль Дениса Синенкова. Фото © СУ СКР

Правоохранители по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело <...> по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении.

Пушилин раскрыл обстоятельства взрыва автомобиля в центре Донецка

Пушилин раскрыл обстоятельства взрыва автомобиля в центре Донецка

По данным следствия, неизвестные хотели убить Синенкова и разместили в его служебной машине взрывчатку, которую позже подорвали. Преступление не удалось реализовать, так как глава Народной милиции ДНР не сел в авто.

Напомним, взрыв произошёл вечером 18 февраля на парковке возле здания Дома Правительства. На воздух взлетел УАЗ, судя по повреждениям, полученным автомобилем, детонация была достаточно сильной. Представительство ДНР в СЦКК также публиковало видео первых минут после взрыва машины. На кадрах видно пламя.

Ещё один снаряд разорвался в Ростовской области у границы с Украиной

Ещё один снаряд разорвался в Ростовской области у границы с Украиной

Ранее Лайф сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области. По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1