Джонсон намерен вести диалог с Путиным для устранения беспокойства РФ по безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы устранить опасения России по вопросам безопасности. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции.

"НАТО — это мирный и оборонительный альянс. Мы желаем работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать это и дать ему заверения, в которых он может нуждаться", — сказал он.

При этом Джонсон добавил, что Москва использует ситуацию на Украине, чтобы "занять выигрышную позицию на переговорах с США и НАТО" по гарантиям безопасности. Однако отметил, что в Европе не знают "точных намерений Путина в отношении Украины".