Джонсон намерен вести диалог с Путиным для устранения беспокойства РФ по безопасности
При этом премьер Британии добавил, что Москва использует ситуацию на Украине, чтобы "занять выигрышную позицию на переговорах с США и НАТО" по гарантиям безопасности.
Борис Джонсон. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы устранить опасения России по вопросам безопасности. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции.
"НАТО — это мирный и оборонительный альянс. Мы желаем работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать это и дать ему заверения, в которых он может нуждаться", — сказал он.
При этом Джонсон добавил, что Москва использует ситуацию на Украине, чтобы "занять выигрышную позицию на переговорах с США и НАТО" по гарантиям безопасности. Однако отметил, что в Европе не знают "точных намерений Путина в отношении Украины".
Ранее Лайф рассказал, что премьер Британии и глава Еврокомиссии призвали мир "сохранять бдительность" из-за Украины. Кроме того, Борис Джонсон в ходе беседы с Урсулой фон дер Ляйен приветствовал "единство союзников" по нынешней ситуации, сложившейся вокруг Незалежной.