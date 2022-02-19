Шольц заявил о ведении "исторической дискуссии" с Путиным о том, что такое геноцид

Немецкий канцлер считает, что данное понятие нельзя применять к тому, что сейчас происходит в Донбассе. Он подчеркнул, что необходимо принимать целостность и суверенитет Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что полностью не согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что Киев сегодня проводит политику геноцида в Донбассе. Своё мнение немецкий канцлер озвучил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Путин переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально смешно, скажем это прямо. Но это его история. <...> Я уже цитировал статью, которую Путин написал полгода назад. Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что ведёт с Путиным "историческую дискуссию" о том, что такое геноцид. Он подчеркнул, что нельзя менять границы и необходимо принимать целостность и суверенитет Украины.