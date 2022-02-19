Врио главы МЧС РФ Чуприян проверил работу мобильных пунктов жизнеобеспечения для беженцев

Городки развёрнуты в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. Врио министра заверил, что здесь беженцы задержатся ненадолго, потом их переместят в более комфортные условия.

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян проводит осмотр мобильных городков жизнеобеспечения, развернувшихся для беженцев из ДНР и ЛНР. Видео © LIFE

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.

Мобильный городок с тёплыми зонами ожидания развёрнут силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган в Ростовской области. На кадрах видно, что там размещены длинные шатры. В них проверяется здоровье прибывших беженцев.

Также в пунктах проводится регистрация для последующего распределения эвакуированных из ДНР и ЛНР по стационарным местам временного размещения. Сам Чуприян пообщался как с сотрудниками МЧС РФ, так и с беженцами. Он заверил, что вынужденным переселенцам будет оказана вся необходимая помощь.