Врио главы МЧС РФ Чуприян проверил работу мобильных пунктов жизнеобеспечения для беженцев
Городки развёрнуты в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. Врио министра заверил, что здесь беженцы задержатся ненадолго, потом их переместят в более комфортные условия.
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян проводит осмотр мобильных городков жизнеобеспечения, развернувшихся для беженцев из ДНР и ЛНР. Видео © LIFE
Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.
Мобильный городок с тёплыми зонами ожидания развёрнут силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган в Ростовской области. На кадрах видно, что там размещены длинные шатры. В них проверяется здоровье прибывших беженцев.
Также в пунктах проводится регистрация для последующего распределения эвакуированных из ДНР и ЛНР по стационарным местам временного размещения. Сам Чуприян пообщался как с сотрудниками МЧС РФ, так и с беженцами. Он заверил, что вынужденным переселенцам будет оказана вся необходимая помощь.
"Вы здесь ненадолго, в данной точке. Мы обязательно вас дальше перебросим уже в более комфортные условия. <...> Это точка перевалочная. Но <...> здесь созданы условия, а дальше всё будет у вас лучше", — сказал врио главы министерства, обращаясь к прибывшим в мобильный пункт.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян общается с беженцами из ДНР и ЛНР. Обложка: кадр из видео © LIFE