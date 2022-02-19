Жительницы ДНР рассказали Лайфу о непрекращающихся обстрелах в Донецке
Как отметила собеседница, в последнее время ситуация крайне обострилась. По её словам, в городе постоянно была слышна стрельба даже в то время, когда дети ходили в школу.
Жительницы ДНР рассказали о непрекращающихся обстрелах в Донецке и о своей эвакуации в Ростовскую область. Видео © LIFE
Беженцы из республик Донбасса, которые со вчерашнего вечера эвакуируются по решению властей в Ростовскую область, рассказали, что такой серьёзной ситуации на их родине ещё не было.
"Вот я с ребёнком с семи вечера на ногах. Один у меня ребёнок. Инвалид. Тут некоторые есть груднички. Мы ушли от снарядов", — сообщила Лайфу одна из прибывших в Россию из Донецка женщин.
Как отметила другая собеседница, в последнее время в Донецке ситуация крайне обострилась. По её словам, в городе постоянно происходили обстрелы даже в то время, когда дети ходили в школу.
Ранее Лайф рассказывал, что глава фракции Зеленского Давид Арахамия и нардепы партии прибыли в Донбасс. В пресс-службе уточнили, что депутаты планируют провести "мониторинг ситуации с безопасностью", а также пообщаться с военными и передать ВСУ дроны.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
Кадр из видео © LIFE