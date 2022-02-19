Как отметила собеседница, в последнее время ситуация крайне обострилась. По её словам, в городе постоянно была слышна стрельба даже в то время, когда дети ходили в школу.

Жительницы ДНР рассказали о непрекращающихся обстрелах в Донецке и о своей эвакуации в Ростовскую область. Видео © LIFE

Беженцы из республик Донбасса, которые со вчерашнего вечера эвакуируются по решению властей в Ростовскую область, рассказали, что такой серьёзной ситуации на их родине ещё не было.

"Вот я с ребёнком с семи вечера на ногах. Один у меня ребёнок. Инвалид. Тут некоторые есть груднички. Мы ушли от снарядов", — сообщила Лайфу одна из прибывших в Россию из Донецка женщин.