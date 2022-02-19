Джонсон и Зеленский призвали Москву к переговорам по деэскалации ситуации в Донбассе
Встреча Владимира Зеленского и Бориса Джонсона на полях Мюнхенской конференции. Фото © Официальный сайт президента Украины
Политики сошлись во мнении, что "вторжение" РФ на Украину будет "просчётом" для Путина. При этом они согласились с тем, что у российского президента ещё есть время для дипломатии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали Москву к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе главы британского кабмина по итогам встречи двух политиков в Мюнхене.
"Лидеры согласились с тем, что любое дальнейшее российское вторжение на Украину стало бы огромным просчётом, который был бы встречен яростным сопротивлением на Украине. Они согласились с тем, что у президента [Владимира Путина] ещё есть время для того, чтобы встать на тропу мира и дипломатии", — отмечается в сообщении.
Джонсон также осудил "российскую агрессию", которая, по мнению западных политиков, включает обстрелы в Донбассе и кибератаки против украинского правительства. Вместе с тем британский премьер подчеркнул безоговорочную поддержку Лондоном суверенитета и территориальной целостности Незалежной.
Ранее Джонсон заявил, что намерен вести диалог с Путиным для устранения беспокойства РФ по безопасности. При этом премьер Британии добавил, что Москва использует ситуацию на Украине, чтобы "занять выигрышную позицию на переговорах с США и НАТО" по гарантиям безопасности.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".