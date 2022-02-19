Джонсон и Зеленский призвали Москву к переговорам по деэскалации ситуации в Донбассе

Политики сошлись во мнении, что "вторжение" РФ на Украину будет "просчётом" для Путина. При этом они согласились с тем, что у российского президента ещё есть время для дипломатии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали Москву к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе главы британского кабмина по итогам встречи двух политиков в Мюнхене.

"Лидеры согласились с тем, что любое дальнейшее российское вторжение на Украину стало бы огромным просчётом, который был бы встречен яростным сопротивлением на Украине. Они согласились с тем, что у президента [Владимира Путина] ещё есть время для того, чтобы встать на тропу мира и дипломатии", — отмечается в сообщении.

Джонсон также осудил "российскую агрессию", которая, по мнению западных политиков, включает обстрелы в Донбассе и кибератаки против украинского правительства. Вместе с тем британский премьер подчеркнул безоговорочную поддержку Лондоном суверенитета и территориальной целостности Незалежной.