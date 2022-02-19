Министр обороны Британии отменил участие в Мюнхенской конференции из-за ситуации на Украине
В пресс-службе ведомства уточнили, что Уоллес также планирует созвать министров Объединённых экспедиционных сил Великобритании для обсуждения общих мер реагирования.
Бен Уоллес. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил участие в Мюнхенской конференции, чтобы наблюдать за развитием ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства в "Твиттере".
"Министр обороны не примет участия в Мюнхенской конференции безопасности. На конференции будут выступать премьер-министр и министр иностранных дел. Министр обороны останется в Великобритании и будет следить за ситуацией на Украине в преддверии своего выступления в парламенте", — указали в военном ведомстве.
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Уточняется, что Уоллес также планирует созвать министров Объединённых экспедиционных сил Великобритании для обсуждения общих мер реагирования в связи с ситуацией на Украине.
Напомним, сегодня в Мюнхене также проходит встреча глав МИД стран "Большой семёрки". Как сообщил японский министр иностранных дел, участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины.