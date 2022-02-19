Министр обороны Британии отменил участие в Мюнхенской конференции из-за ситуации на Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил участие в Мюнхенской конференции, чтобы наблюдать за развитием ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства в "Твиттере".

"Министр обороны не примет участия в Мюнхенской конференции безопасности. На конференции будут выступать премьер-министр и министр иностранных дел. Министр обороны останется в Великобритании и будет следить за ситуацией на Украине в преддверии своего выступления в парламенте", — указали в военном ведомстве.

Уточняется, что Уоллес также планирует созвать министров Объединённых экспедиционных сил Великобритании для обсуждения общих мер реагирования в связи с ситуацией на Украине.