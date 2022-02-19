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19 февраля, 14:48

Министр обороны Британии отменил участие в Мюнхенской конференции из-за ситуации на Украине

В пресс-службе ведомства уточнили, что Уоллес также планирует созвать министров Объединённых экспедиционных сил Великобритании для обсуждения общих мер реагирования.

<p>Бен Уоллес. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Бен Уоллес. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил участие в Мюнхенской конференции, чтобы наблюдать за развитием ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства в "Твиттере".

"Министр обороны не примет участия в Мюнхенской конференции безопасности. На конференции будут выступать премьер-министр и министр иностранных дел. Министр обороны останется в Великобритании и будет следить за ситуацией на Украине в преддверии своего выступления в парламенте", — указали в военном ведомстве.

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Уточняется, что Уоллес также планирует созвать министров Объединённых экспедиционных сил Великобритании для обсуждения общих мер реагирования в связи с ситуацией на Украине.

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Напомним, сегодня в Мюнхене также проходит встреча глав МИД стран "Большой семёрки". Как сообщил японский министр иностранных дел, участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины.

Ирина Мусина

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