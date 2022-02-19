В связи с этим глава МИД Незалежной призывал к немедленному и беспристрастному международному расследованию инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг причастность Киева к обстрелам Ростовской области. По его словам, украинские военные не проводили подобных действий.

"Мы решительно опровергаем все обвинения в том, что какие-либо якобы украинские снаряды падают на российскую территорию. Украина никогда не открывала такого огня. Мы призываем к немедленному и беспристрастному международному расследованию инцидентов, о которых сообщают российские СМИ", — написал Кулеба в своём твиттере.