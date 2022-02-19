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Опубликовано 19 февраля 2022, 14:57

Кулеба опроверг причастность Киева к обстрелам Ростовской области

Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / VALENTYN OGIRENKO

Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / VALENTYN OGIRENKO

В связи с этим глава МИД Незалежной призывал к немедленному и беспристрастному международному расследованию инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг причастность Киева к обстрелам Ростовской области. По его словам, украинские военные не проводили подобных действий.

"Мы решительно опровергаем все обвинения в том, что какие-либо якобы украинские снаряды падают на российскую территорию. Украина никогда не открывала такого огня. Мы призываем к немедленному и беспристрастному международному расследованию инцидентов, о которых сообщают российские СМИ", — написал Кулеба в своём твиттере.

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Ранее Лайф писал, что снаряд разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. В результате председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы. Кроме того, ещё один снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области рядом с границей с Украиной.

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Наталья Исакова
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