Austrian Airlines прекращает полёты на Украину до конца февраля
Хотя решение начинает действовать с воскресенья, в этот день ещё будет совершено несколько рейсов, чтобы люди могли вернуться в свои страны.
Авиакомпания Austrian Airlines с воскресенья и до конца февраля прекращает полёты в Киев и Одессу из-за обострения ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
"Да, мы тоже приостанавливаем полёты в Киев и Одессу до конца текущего месяца", — сообщила собеседница агентства.
Отмечается, что решение было принято после анализа ситуации с безопасностью воздушного пространства над Украиной, а также из-за рекомендации отказаться от поездок в Незалежную, которую выпустил МИД Австрии.
Также представитель компании добавила, что, хотя формально остановка полётов начинает действовать в воскресенье, в этот день ещё будет совершено несколько рейсов, чтобы люди могли вернуться в свои страны. После этого полёты будут прекращены.
Сегодня МИД Австрии выпустил предупреждение для сограждан об опасности посещения Украины и порекомендовал покинуть её территорию. Исключением стали четыре западных региона Незалежной.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
Самолёт компании Austrian Airlines. Обложка © Shutterstock