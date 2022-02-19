Austrian Airlines прекращает полёты на Украину до конца февраля

Авиакомпания Austrian Airlines с воскресенья и до конца февраля прекращает полёты в Киев и Одессу из-за обострения ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

"Да, мы тоже приостанавливаем полёты в Киев и Одессу до конца текущего месяца", — сообщила собеседница агентства.

Отмечается, что решение было принято после анализа ситуации с безопасностью воздушного пространства над Украиной, а также из-за рекомендации отказаться от поездок в Незалежную, которую выпустил МИД Австрии.

Также представитель компании добавила, что, хотя формально остановка полётов начинает действовать в воскресенье, в этот день ещё будет совершено несколько рейсов, чтобы люди могли вернуться в свои страны. После этого полёты будут прекращены.