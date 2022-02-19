"Компромиссом здесь не пахнет": Политолог Рар перечислил "ужасающие сигналы" для РФ на Мюнхенской конференции

На Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали "ужасающие сигналы" в адрес России. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар. Он подчеркнул, что западные политики буквально забыли о всех остальных проблемах, зато украинский кризис и война в Европе стоят во главе угла.

"Компромиссом здесь не пахнет, наоборот. Глобальные вызовы, такие как пандемия, климат, миграция, кибервойны, энергокризис, инфляция — как будто пропали с повестки дня. Политики в Мюнхене говорят о войне в Европе", — написал Рар у себя в телеграм-канале.

По словам эксперта, на Мюнхенской конференции звучали тезисы о том, что Россию воспринимают как главного врага Запада с 2014 года. Так, в будущем расширение НАТО будет направлено против Москвы, поскольку Запад не согласится на российские требования о разоружении в Восточной Европе. При этом альянс также будет усиливать военный контингент около российских границ, убеждён политолог.

Если же войска РФ пойдут в наступление, то страну отключат от экономических связей с ЕС, отметил Рар. Вместе с тем, по его мнению, в случае "вторжения" будут сокращены поставки энергетических ресурсов в Европу с целью ослабить российскую экономику.

Политолог считает, что Украину всё-таки планируют включить в Евросоюз, пообещав несметные богатства. Также ЕС намерен расширяться до стран Западных Балкан. Ещё одним "тревожным сигналом" стало заявление о том, что мировой порядок должен дальше строиться на универсальных либеральных ценностях. Помимо этого, по мнению эксперта, Запад хочет использовать нынешний кризис для сплочения своих рядов.

"Ради геополитической схватки за Украину Запад сегодня решится на такую жёсткую конфронтацию. Запад не хочет отступать от своего нарратива, а российский нарратив объявляет пропагандой. Так конфликт никак не решить", — пояснил Рар.