МИД Франции рекомендовал своим гражданам уехать с Украины

МИД Франции призвал своих граждан покинуть территорию Украины, если их пребывание в этой стране необязательно. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"Всем французским гражданам, пребывание которых на Украине не имеет веских оснований, рекомендуется покинуть страну. Также рекомендуется отложить все поездки на Украину", — говорится в сообщении.