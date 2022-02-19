МИД Франции рекомендовал своим гражданам уехать с Украины
В ведомстве также призвали соотечественников, которые сейчас находятся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, как можно скорее уехать из этих районов.
МИД Франции призвал своих граждан покинуть территорию Украины, если их пребывание в этой стране необязательно. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.
"Всем французским гражданам, пребывание которых на Украине не имеет веских оснований, рекомендуется покинуть страну. Также рекомендуется отложить все поездки на Украину", — говорится в сообщении.
Как уточняется, гражданам Франции, которые находятся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, также рекомендуется как можно скорее покинуть эти районы.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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