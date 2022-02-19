Задержанный в ДНР украинский разведчик Мацанюк рассказал о планах Киева захватить Донбасс
По его словам, ВСУ намеревались задействовать всю свою ударную мощь. В частности, как он отметил, украинские военные собирались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу.
Задержанный в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинский агент Антон Мацанюк, который подозревается в подрыве автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс. Об этом сообщается в сюжете Первого канала.
"Антон Мацанюк подтвердил: Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, по словам задержанного, вооружённые силы Незалежной, в частности, намеревались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу. Он добавил, что украинские силовики также хотели размещать самодельные бомбы на мостах, вокзалах и других объектах в ДНР.
Как уже рассказывал Лайф, Мацанюка задержали оперативники Министерства госбезопасности ДНР 17 февраля в съёмной квартире в Донецке. На протяжении четырёх лет он работал в Таможенном управлении республики и организовывал беспрепятственную провозку грузов на территорию республик: контрабанду, оружие, взрывчатку. По законам ДНР за шпионаж в пользу Украины Мацанюку грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения.
Ранее Лайф сообщал, что правоохранители ЛНР подорвали заминированный автомобиль на шоссе из республики в РФ. По нашим данным, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В МГБ республики отметили, что транспорт находился в 500 метрах от поста ГАИ.
Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ