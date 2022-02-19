Задержанный в ДНР украинский разведчик Мацанюк рассказал о планах Киева захватить Донбасс

По его словам, ВСУ намеревались задействовать всю свою ударную мощь. В частности, как он отметил, украинские военные собирались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу.

Задержанный в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинский агент Антон Мацанюк, который подозревается в подрыве автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс. Об этом сообщается в сюжете Первого канала.

"Антон Мацанюк подтвердил: Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по словам задержанного, вооружённые силы Незалежной, в частности, намеревались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу. Он добавил, что украинские силовики также хотели размещать самодельные бомбы на мостах, вокзалах и других объектах в ДНР.

Как уже рассказывал Лайф, Мацанюка задержали оперативники Министерства госбезопасности ДНР 17 февраля в съёмной квартире в Донецке. На протяжении четырёх лет он работал в Таможенном управлении республики и организовывал беспрепятственную провозку грузов на территорию республик: контрабанду, оружие, взрывчатку. По законам ДНР за шпионаж в пользу Украины Мацанюку грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения.

