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Опубликовано 19 февраля 2022, 17:32
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Задержанный в ДНР украинский разведчик Мацанюк рассказал о планах Киева захватить Донбасс

По его словам, ВСУ намеревались задействовать всю свою ударную мощь. В частности, как он отметил, украинские военные собирались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу.

Задержанный в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинский агент Антон Мацанюк, который подозревается в подрыве автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс. Об этом сообщается в сюжете Первого канала.

"Антон Мацанюк подтвердил: Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь", — говорится в сообщении.

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Вместе с тем, по словам задержанного, вооружённые силы Незалежной, в частности, намеревались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу. Он добавил, что украинские силовики также хотели размещать самодельные бомбы на мостах, вокзалах и других объектах в ДНР.

Как уже рассказывал Лайф, Мацанюка задержали оперативники Министерства госбезопасности ДНР 17 февраля в съёмной квартире в Донецке. На протяжении четырёх лет он работал в Таможенном управлении республики и организовывал беспрепятственную провозку грузов на территорию республик: контрабанду, оружие, взрывчатку. По законам ДНР за шпионаж в пользу Украины Мацанюку грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения.

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Ранее Лайф сообщал, что правоохранители ЛНР подорвали заминированный автомобиль на шоссе из республики в РФ. По нашим данным, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В МГБ республики отметили, что транспорт находился в 500 метрах от поста ГАИ.

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Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Наталья Исакова
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