Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, призвал её участников немедленно ввести против России санкции. Он подчеркнул, что в противном случае будет поздно, так как на территории Незалежной якобы "начнётся бомбардировка".

Причём о начале войны украинский лидер знает от своих западных партнёров. По его словам, не так давно он даже поспорил с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике в случае агрессии со стороны Москвы.

"Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнётся война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждёте? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнётся бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране", — отметил Зеленский