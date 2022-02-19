Зеленский призвал не ждать и немедленно ввести санкции против России
Украинский лидер указал на необходимость применения рестрикций уже сейчас и добавил, что позже Незалежной будут уже не нужны эти меры, так как российские военные якобы начнут стрелять по стране.
Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, призвал её участников немедленно ввести против России санкции. Он подчеркнул, что в противном случае будет поздно, так как на территории Незалежной якобы "начнётся бомбардировка".
Причём о начале войны украинский лидер знает от своих западных партнёров. По его словам, не так давно он даже поспорил с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике в случае агрессии со стороны Москвы.
"Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнётся война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждёте? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнётся бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране", — отметил Зеленский
Ранее Лайф сообщал, что Белый дом допустил, что Россию в случае новых санкций не отключат от SWIFT. Вместе с тем там отметили, что есть "другие суровые меры", которые могут принять США. Союзники Вашингтона также готовы задействовать эти ограничения.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Лента новостей
МИД РФ направил ФРГ материалы о захоронениях в Донбассе после слов Шольца о геноциде
сегодня в 17:05
Лайф публикует видео спецоперации сапёров ЛНР по обезвреживанию заминированной машины
сегодня в 16:53
Полянский: Россия может принять только железные гарантии о нерасширении НАТО на восток
сегодня в 16:43