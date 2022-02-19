МИД РФ направил ФРГ материалы о захоронениях в Донбассе после слов Шольца о геноциде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к коллегам из МИД Германии, сообщив о передаче Берлину по дипломатическим каналам материалов о массовых захоронениях в Донбассе. Такое заявление она сделала в ответ на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о "смехотворных" утверждениях Москвы о геноциде в ДНР и ЛНР.

"Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о "смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе" в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова пояснила, что российская сторона не может опубликовать эти материалы в Интернете, так как "любая платформа их заблокирует как "недопустимый контент". Она добавила, что аналогичные документы уже были переданы Вашингтону.

"Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел всё", — подчеркнула дипломат.