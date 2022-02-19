Полянский: Россия может принять только железные гарантии о нерасширении НАТО на восток

После того как западные политики нарушили обещание не расширять НАТО на восток, Россию могут устроить только юридически обязывающие гарантии безопасности. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя опубликованный Spiegel документ, подтверждающий, что западные лидеры в 1991 году пообещали СССР не брать в Североатлантический альянс Польшу и другие восточноевропейские страны.

"Было ошибкой западных лидеров нарушить такие обещания, в то время как советские и российские лидеры сдержали свои обещания. А теперь люди спрашивают, почему мы не принимаем устные заверения и джентльменские соглашения. На этот раз только железные юридически обязывающие гарантии", — написал Полянский у себя в "Твиттере".

Напомним, что недавно НАТО пообещало увеличить присутствие на востоке и юго-востоке альянса якобы "из-за действий России". По словам генсека Йенса Столтенберга, речь может идти в том числе о создании новой боевой группы альянса в Румынии и других странах.