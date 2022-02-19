Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия

Украина может признать недействительным Будапештский меморандум, если его страны-участницы не проведут саммит. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз.

"Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение", — добавил украинский лидер.

Напомним, что в 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности.

