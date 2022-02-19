В ДНР задержан украинский разведчик, причастный к подрыву автомобиля в Донецке

В Донецкой Народной Республике (ДНР) поймали украинского агента, который подозревается в подрыве автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Об этом сообщает Первый канал.

Антона Мацанюка задержали оперативники Министерства госбезопасности республики 17 февраля в съёмной квартире в Донецке. На протяжении четырёх лет он работал в Таможенном управлении ДНР и организовывал беспрепятственную провозку грузов на территорию республик: контрабанду, оружие, взрывчатку. Мужчина получал данные об автомобилях, которые не стоит усиленно досматривать.

Правоохранительные органы ДНР подозревают Мацанюка в причастности к подрыву автомобиля начальника Народной милиции республики Дениса Синенкова. Сообщается, что он рассказал украинской разведке о своих перемещениях.

"Завербован я был в 2018 году сотрудником по имени Славик, Вячеслав, в звании капитана, он был в ГУР", — рассказывает агент.

Разведчик подтвердил, что власти Украины намерены задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь.

"Донецк будет подвергаться массированному артиллерийскому обстрелу, и там находиться нежелательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть", — рассказал Мацанюк.

По законам ДНР за шпионаж в пользу Украины Мацанюку грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов рассказал, как Киев пытается запугать жителей Донбасса. Он отметил, что за час до взрыва в центре Донецка местным стали приходить СМС о том, что в Россию пускают якобы только по паспортам РФ. До этого также были заявления о "минировании" школ.