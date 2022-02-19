Басурин: Запад ищет любой повод назвать Россию соучастницей конфликта в Донбассе
По его словам, западные власти сами устроили это "постановочное кино", что стало одной из причин эскалации конфликта на Украине.
Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Фото © VK / Личная страница
Западные страны то и дело ищут предлог, чтобы обвинить РФ в участии в конфликте в Донбассе. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Они ищут любой предлог. Самая главная задача всего этого кино постановочного — это обвинить Россию, что она непосредственно является участником этого конфликта", — сказал он.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР сообщил, что разведка добыла план наступления ВСУ в Донбассе. Басурин уточнил, что документ предусматривает окружение и блокировку крупных городов региона: Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.