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19 февраля, 16:35

Басурин: Запад ищет любой повод назвать Россию соучастницей конфликта в Донбассе

По его словам, западные власти сами устроили это "постановочное кино", что стало одной из причин эскалации конфликта на Украине.

<p>Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id341049678?z=photo341049678_456239247/photos341049678" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Личная страница</a></p>

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Фото © VK / Личная страница

Западные страны то и дело ищут предлог, чтобы обвинить РФ в участии в конфликте в Донбассе. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Они ищут любой предлог. Самая главная задача всего этого кино постановочного — это обвинить Россию, что она непосредственно является участником этого конфликта", — сказал он.

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Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР сообщил, что разведка добыла план наступления ВСУ в Донбассе. Басурин уточнил, что документ предусматривает окружение и блокировку крупных городов региона: Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска.

Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.

Ирина Мусина

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