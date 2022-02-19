Басурин: Запад ищет любой повод назвать Россию соучастницей конфликта в Донбассе

Западные страны то и дело ищут предлог, чтобы обвинить РФ в участии в конфликте в Донбассе. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Они ищут любой предлог. Самая главная задача всего этого кино постановочного — это обвинить Россию, что она непосредственно является участником этого конфликта", — сказал он.