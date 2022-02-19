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19 февраля, 16:40

МИД Британии: Ситуация вокруг Украины может резко усугубиться на следующей неделе

В ведомстве заявили, что Европа переживает один из самых опасных моментов для безопасности с начала XX века и что европейским странам необходимо "демонстрировать беспрецедентное единство".

Западные страны должны быть готовы к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе. Об этом на Мюнхенской конференции заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе. [Мы переживаем] один из самых опасных моментов для европейской безопасности с начала XX века", — сказала она.

Трасс добавила, что европейским странам необходимо "демонстрировать беспрецедентное единство". Также министр подчеркнула, что в НАТО должны быть уверены в наличии более передового вооружения, чем у России.

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Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

Обложка © flickr / Foreign, Commonwealth & Development Office

Григорий Воронцов

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