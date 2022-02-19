МИД Британии: Ситуация вокруг Украины может резко усугубиться на следующей неделе

Западные страны должны быть готовы к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе. Об этом на Мюнхенской конференции заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе. [Мы переживаем] один из самых опасных моментов для европейской безопасности с начала XX века", — сказала она.

Трасс добавила, что европейским странам необходимо "демонстрировать беспрецедентное единство". Также министр подчеркнула, что в НАТО должны быть уверены в наличии более передового вооружения, чем у России.