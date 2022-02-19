ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 16:53
8051

Лайф публикует видео спецоперации сапёров ЛНР по обезвреживанию заминированной машины

Автомобиль, в котором находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, отбуксировали в безопасное место, где и ликвидировали его.

Спецоперация по обезвреживанию заминированного автомобиля в ЛНР. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры спецоперации сапёров ЛНР по обезвреживанию заминированного автомобиля, обнаруженного на пути автобусов с эвакуированными гражданами из республики в РФ.

На кадрах видно, что машину, забитую взрывчаткой, отбуксировали в безопасное место, где позже ликвидировали. Отметим, что транспорт злоумышленники разместили у опоры моста, по которому проходит эвакуация беженцев.

Басурин: Запад ищет любой повод назвать Россию соучастницей конфликта в Донбассе
Басурин: Запад ищет любой повод назвать Россию соучастницей конфликта в Донбассе

Ранее Лайф сообщал, что правоохранители ЛНР подорвали заминированный автомобиль на шоссе из республики в РФ. По нашим данным, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В МГБ республики отметили, что транспорт находился в 500 метрах от поста ГАИ.

BannerImage

Скриншот © LIFE

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar