Лайф публикует видео спецоперации сапёров ЛНР по обезвреживанию заминированной машины

Автомобиль, в котором находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, отбуксировали в безопасное место, где и ликвидировали его.

Спецоперация по обезвреживанию заминированного автомобиля в ЛНР. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры спецоперации сапёров ЛНР по обезвреживанию заминированного автомобиля, обнаруженного на пути автобусов с эвакуированными гражданами из республики в РФ.

На кадрах видно, что машину, забитую взрывчаткой, отбуксировали в безопасное место, где позже ликвидировали. Отметим, что транспорт злоумышленники разместили у опоры моста, по которому проходит эвакуация беженцев.