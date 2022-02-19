Лайф публикует видео спецоперации сапёров ЛНР по обезвреживанию заминированной машины
Автомобиль, в котором находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, отбуксировали в безопасное место, где и ликвидировали его.
Спецоперация по обезвреживанию заминированного автомобиля в ЛНР. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры спецоперации сапёров ЛНР по обезвреживанию заминированного автомобиля, обнаруженного на пути автобусов с эвакуированными гражданами из республики в РФ.
На кадрах видно, что машину, забитую взрывчаткой, отбуксировали в безопасное место, где позже ликвидировали. Отметим, что транспорт злоумышленники разместили у опоры моста, по которому проходит эвакуация беженцев.
Ранее Лайф сообщал, что правоохранители ЛНР подорвали заминированный автомобиль на шоссе из республики в РФ. По нашим данным, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В МГБ республики отметили, что транспорт находился в 500 метрах от поста ГАИ.
Скриншот © LIFE