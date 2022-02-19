Урсула фон дер Ляйен раскритиковала действия "Газпрома" по поставкам газа в Евросоюз
При этом глава Еврокомиссии отметила, что ЕС в ближайшее время не сможет заместить импорт российского голубого топлива поставками сжиженного природного газа.
Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / Imago
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала странными действия "Газпрома" по поставкам газа в Евросоюз. Об этом она сообщила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Газпром" сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании", — заявила фон дер Ляйен.
Однако глава Еврокомиссии добавила, что ЕС пока не сможет заместить импорт российского газа поставками СПГ. По её словам, энергозависимость от РФ весьма велика, так как газ обеспечивает 24% энергобаланса всего Евросоюза.
Напомним, что в Европе наблюдается значительный рост цен на газ с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки достигли исторического максимума в 2190,4 доллара. Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия является крупнейшим его поставщиком с долей в импорте около 40%.