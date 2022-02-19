Урсула фон дер Ляйен раскритиковала действия "Газпрома" по поставкам газа в Евросоюз

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала странными действия "Газпрома" по поставкам газа в Евросоюз. Об этом она сообщила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Газпром" сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании", — заявила фон дер Ляйен.

Однако глава Еврокомиссии добавила, что ЕС пока не сможет заместить импорт российского газа поставками СПГ. По её словам, энергозависимость от РФ весьма велика, так как газ обеспечивает 24% энергобаланса всего Евросоюза.