Страны G7 считают "нормандский формат" единственным путём к достижению мира на Украине

Члены объединения отметили твёрдую приверженность Незалежной Минским соглашениям и готовность Зеленского внести конструктивный вклад в процесс деэскалации.

Участники "Большой семёрки" (G7) считают "нормандский формат" единственным путём к дипломатическому решению конфликта вокруг Украины. Об этом говорится в обнародованном заявлении глав МИД стран – участниц G7.

"Мы подчёркиваем нашу высокую оценку и неизменную поддержку усилий Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения Минских соглашений, что является единственным путём к прочному политическому решению конфликта на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Участники G7 также отметили твёрдую приверженность Украины Минским соглашениям и готовность президента Незалежной Владимира Зеленского внести конструктивный вклад в процесс деэскалации. Также в сообщении говорится, что украинские инициативы должны быть рассмотрены российскими участниками переговоров и Правительством РФ.