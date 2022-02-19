Страны G7 считают "нормандский формат" единственным путём к достижению мира на Украине
Члены объединения отметили твёрдую приверженность Незалежной Минским соглашениям и готовность Зеленского внести конструктивный вклад в процесс деэскалации.
Участники "Большой семёрки" (G7) считают "нормандский формат" единственным путём к дипломатическому решению конфликта вокруг Украины. Об этом говорится в обнародованном заявлении глав МИД стран – участниц G7.
"Мы подчёркиваем нашу высокую оценку и неизменную поддержку усилий Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения Минских соглашений, что является единственным путём к прочному политическому решению конфликта на востоке Украины", — говорится в сообщении.
Участники G7 также отметили твёрдую приверженность Украины Минским соглашениям и готовность президента Незалежной Владимира Зеленского внести конструктивный вклад в процесс деэскалации. Также в сообщении говорится, что украинские инициативы должны быть рассмотрены российскими участниками переговоров и Правительством РФ.
"Мы призываем Россию воспользоваться возможностью, которую представляют предложения Украины для дипломатического пути", — заключили главы МИД.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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