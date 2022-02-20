Подсчитано, сколько лыжник Большунов заработал благодаря триумфу на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов принёс шесть олимпийских медалей в копилку сборной России, благодаря чему может получить очень солидное вознаграждение в рублёвом выражении. За пять гонок он заработал три золота, два серебра и бронзу.

Правительство ранее установило размер выплат атлетам за призовые места на Олимпиаде в Пекине. "Стоимость" медали определяется её достоинством: золото оценено в четыре миллиона рублей, серебро — в 2,5 миллиона, бронза — в 1,7 миллиона.

Таким образом, в качестве вознаграждения за призовые места Александр Большунов может получить 16,2 миллиона рублей. Также медалистам традиционно дарят автомобили. Кроме того, Александр наверняка получит квартиру. Как пишет Sportbox, после Пхёнчхана ему выдали сертификат на "двушку" в Тюмени, которую он на тот момент представлял.

Спортсменам отдельно выплачивают вознаграждения и регионы. Помимо прочего победители и призёры Игр получают различные подарки, спонсорские и клубные выплаты.