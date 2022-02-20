Депутат Рады Кива заявил о решении подать в суд на Байдена из-за слов о "вторжении"
Парламентарий отмечает, что вызванная заявлениями США паника нанесла огромный вред украинскому народу и экономике страны, а лично парламентарию — психологическую травму.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР
Своими действиями президент США Джо Байден "убил его веру" в американскую демократию и независимость западных СМИ. Об этом заявил депутат Рады Илья Кива, сообщив, что собирается подавать на американского лидера в суд из-за его заявлений о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину.
"Готовлю иск в международные суды на Байдена — за нанесённую мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении Путина и войне с Россией", — написал Кива в своём телеграм-канале.
Депутат подчёркивает, что прогнозы Байдена так и не сбылись. Но при этом истерия вокруг этой ситуации нанесла огромный вред украинскому народу и экономике страны.
"Байден опять начал пугать и сеять панику историей о российском вторжении. Выступая эмоционально, он угрожал разорвать экономику России в клочья и сделать её изгоем. В общем, не знаю, как экономику России, а своей истерикой он экономику Украины уже похоронил!" — эмоционально высказался депутат Рады.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".