Депутат Рады Кива заявил о решении подать в суд на Байдена из-за слов о "вторжении"

Своими действиями президент США Джо Байден "убил его веру" в американскую демократию и независимость западных СМИ. Об этом заявил депутат Рады Илья Кива, сообщив, что собирается подавать на американского лидера в суд из-за его заявлений о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину.

"Готовлю иск в международные суды на Байдена — за нанесённую мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении Путина и войне с Россией", — написал Кива в своём телеграм-канале.

Депутат подчёркивает, что прогнозы Байдена так и не сбылись. Но при этом истерия вокруг этой ситуации нанесла огромный вред украинскому народу и экономике страны.