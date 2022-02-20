Джонсон заявил о вероятности крупнейшей с 1945 года войны в Европе
По версии главы британского правительства, Россия якобы вынашивает планы вторжения на Украину в том числе с территории Белоруссии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА
Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", — утверждал Джонсон в опубликованном в субботу вечером интервью вещательной корпорации Би-би-си.
По оценке британского премьера, существует "достаточно высокая вероятность" вторжения российских войск на Украину. По версии Джонсона, оно может проходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу — "чтобы окружить Киев".
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".