Джонсон заявил о вероятности крупнейшей с 1945 года войны в Европе

Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", — утверждал Джонсон в опубликованном в субботу вечером интервью вещательной корпорации Би-би-си.