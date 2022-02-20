Аналитик Маслов назвал валюту надёжнее доллара в 2022 году

Британский фунт вполне может соперничать с американской нацвалютой в 2022 году. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Маслов. Он отметил, что на сегодняшний день доллар выглядит наиболее предпочтительным для вложений на фоне вероятного повышения ставки Федеральной резервной службы (ФРС) и ожиданий рынка.

"Рассматривая альтернативы по критерию надёжности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно мягко и вряд ли будут повышать ставки", — посоветовал Маслов в интервью агентству "Прайм".

В последние несколько недель риторика Европейского центробанка (ЕЦБ) стала жёстче, отметил аналитик. Повышение ставки европейским регулятором если и случится, то к концу 2022 года — началу 2023 года. В случае роста геополитических рисков иена и франк всё же могут стать хорошим вариантом для временного сохранения накоплений, допустил эксперт. На этом фоне выделяется Банк Англии, который уже во второй раз поднял процентную ставку, чего не случалось с 2004 года. И фунт вполне может составить конкуренцию доллару в 2022 году.