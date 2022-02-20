Вучич допустил попытки НАТО принять Косово в ближайшее время

Попытки принять самопровозглашённую Республику Косово в НАТО в ближайшее время ожидает президент Сербии Александр Вучич. Он считает, что так все страны ЕС будут вынуждены признать её независимость.

"Ожидаю, что через полгода кому-то придёт в голову принять Косово в НАТО и тем самым вынудить эти четыре страны (Грецию, Словакию, Румынию, Испанию) признать независимость Косово, поставив нас тем самым перед свершившимся фактом", — заявил Вучич в интервью ТАНЮГ.

При этом сербский лидер отметил, что, даже если все страны ЕС признают независимость Косова, позиция Сербии останется неизменной.

"Даже если это произойдёт, наш ответ будет: "Хорошо, вы признали, но мы нет", — добавил Вучич.