Вучич допустил попытки НАТО принять Косово в ближайшее время
Сербский лидер отметил, что, даже если все страны ЕС признают независимость республики, позиция Сербии останется неизменной.
Попытки принять самопровозглашённую Республику Косово в НАТО в ближайшее время ожидает президент Сербии Александр Вучич. Он считает, что так все страны ЕС будут вынуждены признать её независимость.
"Ожидаю, что через полгода кому-то придёт в голову принять Косово в НАТО и тем самым вынудить эти четыре страны (Грецию, Словакию, Румынию, Испанию) признать независимость Косово, поставив нас тем самым перед свершившимся фактом", — заявил Вучич в интервью ТАНЮГ.
При этом сербский лидер отметил, что, даже если все страны ЕС признают независимость Косова, позиция Сербии останется неизменной.
"Даже если это произойдёт, наш ответ будет: "Хорошо, вы признали, но мы нет", — добавил Вучич.
Как сообщал Лайф ранее, Вучич предупредил о "полном коллапсе мира" в случае конфликта США и России. По словам президента, Сербия на всякий случай пополнила запасы продуктов и топлива, правда, последнего хватит в стране в случае ЧП только на месяц.
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