Боррель заявил, что ЕС не верит в заявления о подготовке Украиной наступления
Жозеп Боррель. Фото © Flickr / European Parliament
Верховный представитель ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением Минских соглашений.
Европейский союз не верит в предупреждения Донецка и Луганска о том, что Украина готовится начать наступление на республики Донбасса. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"ЕС не видит никаких оснований для утверждения приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска сообщений о возможном украинском наступлении", — говорится в заявлении Борреля, которое распространила его пресс-служба.
При этом верховный представитель внешнеполитической службы ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением Минских соглашений. Боррель заявляет о сдержанной реакции Киева на некие "провокации".
"ЕС осуждает использование тяжёлых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм", — заявляет Боррель.
Ранее Лайф рассказывал, что задержанный в ДНР украинский разведчик Мацанюк рассказал о планах Киева захватить Донбасс. По его словам, ВСУ намеревались задействовать всю свою ударную мощь. В частности, как он отметил, украинские военные собирались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу.