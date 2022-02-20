Боррель заявил, что ЕС не верит в заявления о подготовке Украиной наступления

Верховный представитель ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением Минских соглашений.

Европейский союз не верит в предупреждения Донецка и Луганска о том, что Украина готовится начать наступление на республики Донбасса. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"ЕС не видит никаких оснований для утверждения приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска сообщений о возможном украинском наступлении", — говорится в заявлении Борреля, которое распространила его пресс-служба.

При этом верховный представитель внешнеполитической службы ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением Минских соглашений. Боррель заявляет о сдержанной реакции Киева на некие "провокации".

"ЕС осуждает использование тяжёлых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм", — заявляет Боррель.