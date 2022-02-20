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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 22:25

Боррель заявил, что ЕС не верит в заявления о подготовке Украиной наступления

Жозеп Боррель. Фото © Flickr / European Parliament

Жозеп Боррель. Фото © Flickr / European Parliament

Верховный представитель ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением Минских соглашений.

Европейский союз не верит в предупреждения Донецка и Луганска о том, что Украина готовится начать наступление на республики Донбасса. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"ЕС не видит никаких оснований для утверждения приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска сообщений о возможном украинском наступлении", — говорится в заявлении Борреля, которое распространила его пресс-служба.

При этом верховный представитель внешнеполитической службы ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением Минских соглашений. Боррель заявляет о сдержанной реакции Киева на некие "провокации".

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"ЕС осуждает использование тяжёлых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм", — заявляет Боррель.

Ранее Лайф рассказывал, что задержанный в ДНР украинский разведчик Мацанюк рассказал о планах Киева захватить Донбасс. По его словам, ВСУ намеревались задействовать всю свою ударную мощь. В частности, как он отметил, украинские военные собирались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу.

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Андрей Григорьев
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