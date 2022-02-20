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19 февраля, 22:11

Аналитики объяснили, зачем банки ввезли в Россию $4,97 млрд наличной валюты

В стране сложилось восприятие иностранных денег как защитного актива во время потрясений и турбулентностей, поэтому финорганизации готовятся к резкому росту спроса на этот актив.

Российские банки в декабре ввезли в страну рекордный объём наличной валюты — $4,97 млрд (около 370 триллионов рублей). Больше наличных долларов и евро ввозили лишь на фоне "ковидной" паники. Основную массу этой суммы составляют доллары. Такое резкое увеличение ввоза связывают с опасениями жёстких западных санкций, полагают аналитики.

"Если рассматривать наиболее пессимистичные сценарии, то дальнейшая эскалация напряжённости и введение новых санкций против РФ, включая ограничения против российских банков, способны привести к волатильности валютного курса и увеличить спрос на наличную валюту", — приводит газета "Известия" слова аналитика компании "КСП Капитал" Михаила Беспалова.

Квалифицированный инвестор ЦБ РФ Александр Коренев добавляет, что банковская отрасль в связи со всё ещё большим количеством валютных вкладов остро нуждается в наличных долларах и евро. Банки должны населению около $92 млрд. Отмечается, что в январе 2022 года россияне чаще продавали валюту, чем покупали. Однако в условиях продолжающейся международной напряжённости, влияющей на экономическую ситуацию, всё может измениться, как это уже бывало в прошлом, отмечают эксперты.

В России сложилось твёрдое убеждение, что валюта — это спасительный защитный актив во время потрясений и турбулентностей, поэтому финорганизации готовятся к резкому росту спроса на этот актив, предполагают экономисты.

"Кредитные организации готовятся к оттоку средств панически настроенного населения, поэтому есть закупка. В 2014 году подобное наблюдалось. В 2020 году из-за начавшейся пандемии люди также запасались деньгами", — отмечает управляющий фонда CARF Андрей Сырчин.

Белый дом допустил, что Россию в случае новых санкций не отключат от SWIFT

Белый дом допустил, что Россию в случае новых санкций не отключат от SWIFT

Ранее Лайф писал, что глава Минфина пообещал обеспечить расчёты с валютными вкладчиками в случае санкций. При этом он отметил, что ограничения США и ЕС будут "неприятными, но не смертельными" для российской экономики и финансовой системы.

Напомним, Запад неоднократно угрожал ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений (в том числе вероятно отключение России от системы SWIFT), а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.

Обложка © Pexels

Арина Родионова

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