Аналитики объяснили, зачем банки ввезли в Россию $4,97 млрд наличной валюты

Российские банки в декабре ввезли в страну рекордный объём наличной валюты — $4,97 млрд (около 370 триллионов рублей). Больше наличных долларов и евро ввозили лишь на фоне "ковидной" паники. Основную массу этой суммы составляют доллары. Такое резкое увеличение ввоза связывают с опасениями жёстких западных санкций, полагают аналитики.

"Если рассматривать наиболее пессимистичные сценарии, то дальнейшая эскалация напряжённости и введение новых санкций против РФ, включая ограничения против российских банков, способны привести к волатильности валютного курса и увеличить спрос на наличную валюту", — приводит газета "Известия" слова аналитика компании "КСП Капитал" Михаила Беспалова.

Квалифицированный инвестор ЦБ РФ Александр Коренев добавляет, что банковская отрасль в связи со всё ещё большим количеством валютных вкладов остро нуждается в наличных долларах и евро. Банки должны населению около $92 млрд. Отмечается, что в январе 2022 года россияне чаще продавали валюту, чем покупали. Однако в условиях продолжающейся международной напряжённости, влияющей на экономическую ситуацию, всё может измениться, как это уже бывало в прошлом, отмечают эксперты.

В России сложилось твёрдое убеждение, что валюта — это спасительный защитный актив во время потрясений и турбулентностей, поэтому финорганизации готовятся к резкому росту спроса на этот актив, предполагают экономисты.

"Кредитные организации готовятся к оттоку средств панически настроенного населения, поэтому есть закупка. В 2014 году подобное наблюдалось. В 2020 году из-за начавшейся пандемии люди также запасались деньгами", — отмечает управляющий фонда CARF Андрей Сырчин.