НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 21:47

Прошли "зеркальный тест": Эксперимент показал, что у рыб может быть самосознание

Морских обитателей помечали и смотрели, смогут ли они понять, что эта метка находится на их теле. Так могут далеко не все животные.

<p>Фото ©<a href="https://phys.org/news/2022-02-scientists-self-awareness-fish.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Osaka City University</p>

Фото © Osaka City University

Международная группа исследователей под руководством Масанори Кохда из Университета Осаки с помощью зеркального теста представила убедительные доказательства того, что рыбы губан-доктор (L.dimidiatus) обладают самосознанием, к примеру, как шимпанзе.

Суть эксперимента с зеркалом заключается в том, чтобы установить способность распознавать себя в отражении. На тело животного наносят некую метку. Если оно смотрит на отражение и есть признаки, что видит метку на себе, значит, оно прошло этот тест.

"Ранее, используя коричневую метку на голове L.dimidiatus, мы показали, что три рыбы из четырёх несколько раз почёсывают место с меткой после плавания перед зеркалом, что соответствует аналогичным исследованиям, проведённым на других животных, таких как слоны, дельфины и сороки", цитирует профессора Кохда Phys.org.

Ранее критическим замечанием против результата теста был размер выборки и необходимость повторных исследований, показывающих положительные результаты. Объединившись с исследователями из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Университета Невшателя в Швейцарии, авторы исследования увеличили размер выборки до 18 рыб, получив в 94% положительный результат: 17 из них продемонстрировали то же поведение, что и в предыдущем исследовании. Отмечается, что цвет метки — коричневый — был выбран не случайно, потому что паразиты, которыми питаются эти рыбы, именно такого окраса.

Эксперт Григоренко объяснила, как дельфины могут помочь после ковида

Эксперт Григоренко объяснила, как дельфины могут помочь после ковида

Ранее Лайф писал, что учёные вытащили с морского дна множество неизвестных существ. Эти создания настолько необычны, что биологи даже не могут их классифицировать. А ведь дно Мирового океана — 60% поверхности Земли.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1