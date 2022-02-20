Прошли "зеркальный тест": Эксперимент показал, что у рыб может быть самосознание

Международная группа исследователей под руководством Масанори Кохда из Университета Осаки с помощью зеркального теста представила убедительные доказательства того, что рыбы губан-доктор (L.dimidiatus) обладают самосознанием, к примеру, как шимпанзе.

Суть эксперимента с зеркалом заключается в том, чтобы установить способность распознавать себя в отражении. На тело животного наносят некую метку. Если оно смотрит на отражение и есть признаки, что видит метку на себе, значит, оно прошло этот тест.

"Ранее, используя коричневую метку на голове L.dimidiatus, мы показали, что три рыбы из четырёх несколько раз почёсывают место с меткой после плавания перед зеркалом, что соответствует аналогичным исследованиям, проведённым на других животных, таких как слоны, дельфины и сороки", — цитирует профессора Кохда Phys.org.

Ранее критическим замечанием против результата теста был размер выборки и необходимость повторных исследований, показывающих положительные результаты. Объединившись с исследователями из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Университета Невшателя в Швейцарии, авторы исследования увеличили размер выборки до 18 рыб, получив в 94% положительный результат: 17 из них продемонстрировали то же поведение, что и в предыдущем исследовании. Отмечается, что цвет метки — коричневый — был выбран не случайно, потому что паразиты, которыми питаются эти рыбы, именно такого окраса.