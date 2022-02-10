А вот и инопланетяне: Учёные вытащили с морского дна множество неизвестных существ Эти создания настолько необычны, что биологи даже не могут их классифицировать. А ведь дно Мирового океана — 60% поверхности Земли. 9 февраля, 21:40 Фото © Getty Images

У этой шхуны богатейшая история. Ей уже идёт четвёртый десяток лет, и она повидала без преувеличения весь мир — от Антарктиды до Арктики. Когда-то 36-метровое судно называлось Seamaster и принадлежало знаменитому новозеландскому яхтсмену Питеру Джеймсу Блейку. Пираты застрелили его в 2001 году во время плавания по Амазонке. Но шхуна продолжала жить. Теперь вот уже двадцать лет она называется "Тара" и возит учёных в кругосветные экспедиции.

Исследовательская шхуна "Тара". Фото © "Википедия"

В 2009 году шесть исследователей (океанографов, биологов) и пять моряков отправились на ней в трёхлетнее путешествие под названием Tara Oceans. Задача была в том, чтобы добыть как можно больше образцов из глубоководных океанических отложений, поскольку наука практически ничего не знает о том, что там происходит. Об этом сняли довольно много захватывающих телефильмов. Вот маршрут. Пронумерованные красные точки — места забора проб. Их полторы сотни. Голубым цветом выделены регионы, где в океанских глубинах крайне мало кислорода — изучить тамошнюю жизнь особенно интересно.

На этом видео показали, как собирали образцы. Для этого соорудили похожие на два сачка продолговатые сети, которые надо было погрузить на нужную глубину — вплоть до километра и даже ниже. Это так называемая мезопелагическая зона, её ещё называют сумеречной — там очень мало света, а в самом низу уже царит непроглядная тьма.

Так вот, эти "сачки" улавливают содержимое глубоководного "супа" и в концентрированном виде собирают его в ёмкости, напоминающие термос. Накопленная там, прямо скажем, малопривлекательная на вид (и наверняка на запах) жижа — для науки настоящее сокровище. Джинн в бутылке. Дело в том, что, если рассматривать её под микроскопом, открывается бездна.











Экспедиция завершилась в 2012 году, но на генетический анализ полученного ушёл ещё десяток лет. 1685 образцов, более двух миллиардов последовательностей ДНК. Коллекцию пополнило и другое путешествие — миссия Malaspina 2010–2011 годов, в ходе неё учёные пересекли Атлантику, затем проплыли мимо Южной Африки, добрались до Австралии и далее переплыли Тихий океан. И, помимо всего прочего, тоже собирали образцы из океанских глубин.

Опубликованные наконец данные эпохального труда приводят сразу к нескольким потрясающим выводам. Во-первых, на самом дне Мирового океана — где кромешная тьма, примерно +5 и давление сминает пластиковую бутылку в ничто — жизнь втрое разнообразнее, чем на более высоких уровнях. Во-вторых, две трети этого разнообразия составляют виды, науке не известные. До сих пор биология знала 11 тысяч видов планктона, а теперь выясняется, что их как минимум в десять раз больше.

Планктон, найденный в образцах глубоководных отложений в ходе экспедиции Tara Oceans. Фото © Christian Sardet / CNRS / Tara expedition

И в-третьих, они не просто ранее пока не виданные — наука на сегодняшний день даже не знает, к чему их отнести, то есть к каким, собственно, таксономическим группам они относятся. Обратите внимание на этой таблице: разными цветами обозначено то, что распознали как представителей каких-то семейств, а справа серым цветом — обширные группы с надписью unassigned — "не установлено", "не определено". Особенно внизу, где показана ситуация с бентосом, то есть с организмами, которые обитают именно на самом дне или даже в грунте дна.

Схема биоразнообразия океанических глубин. Фото © Nature

То есть главный вывод, похоже, на самом деле примерно такой: мы всё ещё находимся если не в полной тьме неведения, то как минимум "в сумеречной зоне", и прямо рядом с нами — совершенно другой мир, нам ещё не понятный и переполненный самыми настоящими инопланетянами.

Верите ли вы в инопланетян? Это глупые сказки Не верю, но боюсь Нас давно посещают внеземные разумные существа На других планетах должны быть по крайней мере микроорганизмы

Авторы